Vita da mamma per Aurora Ramazzotti che sui social ha scherzato col suo piccolo Cesare. Il motivo? Il bambino proprio non ne voleva sentire di addormentarsi, neppure dopo una lunga passeggiata di 40 minuti. La showgirl ha quindi ipotizzato una “soluzione” decisamente ironica e l’ha voluta condividere con i suoi seguaci.

Sempre molto attiva sui social, precisamente su Instagram, Aurora Ramazzotti è tornata a far vedere alcuni momenti della vita di tutti i giorni tra il lavoro da mamma e gli impegni con aziende e tv. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è concentrata in modo particolare su alcune problematiche che il piccolo Cesare le ha creato.

Il bambino, a quanto pare, anche dopo una lunga passeggiata, non ne ha voluto sapere di addormentarsi e dare una “tregua” alla mamma. Motivo per cui la giovane Auri ha scherzato: “Non l’ho steso manco con 40 minuti di passeggiata”, ha scritto sulla foto pubblicata nelle stories Instagram il volto tv. A completare la sua storia, poi, altre due scritte. La prima “il killer”, posizionata nel passeggino per indicare, appunto, suo figlio, la seconda per indicare quale sarà, ovviamente in modo assolutamente ironico e giocoso la sua contromossa per farlo addormentare: “Passerò ai gas soporiferi”.

Poco dopo, però, un nuovo contenuto in ambito lavorativo e, quindi, probabilmente dopo essere riuscita “ad avere la meglio sul piccolo”. La showgirl ha scritto: “Avanzo nella vita con circa 3.5 ore di sonno cumulative in due settimane e con l’aspetto dello zio Fester dopo essere stato coinvolto in un incidente”, mostrando un progetto lavorativo.

