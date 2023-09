Nuovo Grande Fratello, vecchi concorrenti. Piccola gaffe al reality con la regia che ha “fatto tornare”… Antonella Fiordelisi.

Presente anche se non fisicamente nel nuovo Grande Fratello. Antonella Fiordelisi deve essere rimasta nel cuore della regia e della produzione del noto reality dato che in un filmato che sta circolando sul web, pare proprio che gli addetti ai lavori della Casa abbiano commesso una curiosa gaffe che la riguarda…

Antonella Fiordelisi chiamata dalla regia del Grande Fratello: la gaffe

Antonella Fiordelisi

Lunedì 11 settembre 2023 è partita la nuova edizione del Grande Fratello che vede tra i protagonisti personaggi famosi e altri sconosciuti. Tra questi, ovviamente, non ci sono concorrenti della scorsa edizione anche se una piccola gaffe della regia ha fatto in modo che la Fiordelisi, tanto amata l’anno scorso, “tornasse”…

In un filmato che circola sul web, infatti, sembra evidente come un membro della produzione del reality, collegandosi col tugurio abbia chiaramente affermato: “Antonella in confessionale“.

Cosa c’è di strano? Nulla, a parte che tra i concorrenti della casa non ci sia alcuna Antonella. Il riferimento, come hanno fatto notare molti utenti dei social, è probabilmente alla Fiordelisi che aveva preso parte al programma l’anno scorso.

In regia, o comunque tra gli addetti ai lavori, qualcosa è andato storto. La reazione, poi, dei membri del GF attuale, ha fatto comprendere l’errore che, però, era già diventato virale…

Di seguito anche un post social in cui si vede e si sente quanto accaduto nel reality: