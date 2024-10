Stefania Sandrelli racconta i suoi amori e rivela retroscena inediti sulla relazione con Gino Paoli: “Non ho rotto nessuna coppia”.

La celebre attrice italiana Stefania Sandrelli, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino Parthenope, si è aperta in un’intervista parlando dei suoi amori e del suo passato.

L’attrice riflette sulla sua vita e su come la giovinezza sia stata un periodo breve ma intenso. “La mia giovinezza è durata poco“, ha dichiarato, aggiungendo che questa sensazione non è solo una battuta del film, ma una realtà per lei. Scopriamo che cosa ha rivelato.

I grandi amori di Stefania Sandrelli

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha ricordato i suoi tre grandi amori. Il primo, quello con il cantautore Gino Paoli. “Un amore grandissimo – confessa l’attrice –. C’era una diversità d’età, Paoli era già molto famoso, ho avuto l’impressione di vivere una storia da guardare al cinema“.

Nonostante Paoli fosse già famoso e sposato con Anna Fabbri, Stefania Sandrelli ha chiarito di non aver mai distrutto la coppia: “Lui viveva con Anna, ma erano separati in casa, non ho rotto nessuna coppia“.

“Il tempo che ho vissuto con Gino Paoli era tutto nostro, notte e giorno” ha aggiunto.

Stefania Sandrelli

Il secondo amore è stato quello con il suo unico marito, Nicky Pende, con cui ha condiviso momenti difficili a causa dei problemi di lui con l’alcol. Il terzo, e attuale, è Giovanni Soldati: “Non potrei vivere senza di lui. Quando ci siamo conosciuti, mi lamentavo per come andavano le cose con Nicky, piangevo sulla sua spalla. Giovanni è stato tenacissimo“.

Stefania Sandrelli: una vita consapevole e senza rimpianti

Nonostante le difficoltà affrontate, Sandrelli si dice libera dai rimpianti. “Vivere con i rimpianti è una delle cose più brutte che possano capitare nella vita” ha affermato l’attrice.

Per lei, i momenti più importanti sono legati alla famiglia e al fratello, che l’ha introdotta nel mondo del cinema e le ha dato le basi per una carriera straordinaria. “Se non avessi avuto lui che mi ha fatto capire il cinema dall’A alla Zeta, non avrei potuto fare niente, non sarei stata capace nemmeno di fare Divorzio all’italiana“.

Parlando della sua bellezza, Sandrelli ha confessato di piacersi più ora che in gioventù. “Mi piacevo, ma non mi trovavo bellissima. Ora ho una consapevolezza più matura“, ha dichiarato, confssando che la sua autostima è cresciuta con l’età.