Maria De Filippi ad Amici 2024 attacca gli ex concorrenti irriconoscenti: la frecciatina pungente della conduttrice.

Durante la puntata di Amici andata in onda domenica 20 ottobre 2024, Maria De Filippi si è lasciata andare a un commento pungente nei confronti di alcuni ex partecipanti del talent show. Il tutto è avvenuto dopo un toccante intervento di Teodora, una ballerina che ha voluto esprimere la sua gratitudine al programma e allo staff per averle permesso di continuare il suo percorso, anche in un momento difficile. Ma scopriamo quali sono state le parole di Maria De Filippi.

Amici: Maria De Filippi commossa dalle parole di Teodora

Teodora, una ballerina di origine spagnola, ha superato una sfida contro una nuova aspirante partecipante al talent e ha voluto ringraziare pubblicamente coloro che l’avevano sostenuta.

“Ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di farmi continuare questa esperienza meravigliosa sotto ogni punto di vista – dichiara –. Voglio chiedere scusa a Deborah per la mia ultima performance, non mi sentivo bene fisicamente, ma potevo e dovevo fare meglio, farò di tutto per renderti orgogliosa“.

Maria De Filippi

E ancora continua: “Grazie al programma per aver preso il mio sogno e realizzarlo, permettendomi di vivere attorno a quello che amo, infine grazie a tutti i professionisti che si sono presi cura di me in un momento difficile come quello passato la settimana scorsa, con grande professionalità, ma anche empatia e umanità”

Il suo gesto ha colpito profondamente Maria De Filippi e Rudy Zerbi, che hanno entrambi applaudito la sua sincerità.

Il commento al veleno di Maria De Filippi

Dopo il discorso di Teodora, Maria De Filippi ha colto l’occasione per riflettere sulla gratitudine nel mondo dello spettacolo. “La gratitudine c’è solo se hai successo, altrimenti non sei mai stato qui” ha detto la conduttrice.

Le parole di Maria De Filippi non sono passate inosservate e hanno riacceso il dibattito su quanto il successo possa influenzare la percezione degli ex talenti riguardo al loro percorso ad Amici. Con questa dichiarazione Maria De Filippi ha sorpreso tutti, soprattutto perché non è solita lanciare attacchi o frecciatine.