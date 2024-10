Svolta inaspettata nella vita dell’ex dama di Uomini e Donne: Valentina Autiero si dà alla politica, ma scoppia la polemica.

Valentina Autiero, ex dama del programma Uomini e Donne, ha fatto una mossa inaspettata nel mondo della politica. Dopo aver partecipato al dating show di Maria De Filippi, Valentina ha deciso di intraprendere una nuova avventura: supportare Forza Italia nelle prossime elezioni comunali ad Anzio. Ma scopriamo qual è stata la reazione dei fan del dating show alla notizia.

Uomini e Donne, Valentina Autiero: dal trono over alla politica

Diventata famosa per la sua presenza nel programma tra il 2021 e il 2022, Valentina Autiero si è fatta notare per la sua storia sentimentale con Germano Avolio, che si è conclusa dopo pochi mesi.

La sua partecipazione a Uomini e Donne ha lasciato un segno nei telespettatori, ma sembra che la sua vita abbia preso una direzione completamente diversa.

Negli ultimi giorni, l’ex dama ha condiviso sui social una storia Instagram, poi condivisa da alcuni utenti su X, con un manifesto elettorale, annunciando la sua candidatura alle elezioni comunali di Anzio a sostegno del candidato sindaco di Forza Italia.

questa cosa uscita direttamente dal generatore comunque sì, bisogna votare la nostra consigliera comunale VALENTINA AUTIERO❤️ #uominiedonne pic.twitter.com/mQ9JorqBXD — manu; (@diss4cr4nte) October 19, 2024

“Una nuova avventura per me” ha scritto Valentina, mostrando il suo impegno nella politica locale.

Un cambiamento che ha sorpreso i fan

La notizia ha subito fatto il giro del web, soprattutto tra i fan del programma. In molti hanno notato che Valentina non solo ha cambiato percorso di vita, ma anche look. I suoi capelli, che una volta erano neri, sono ora ramati, e ci sono state speculazioni riguardo a possibili interventi estetici.

Il passaggio dalla televisione alla politica è un salto audace, e resta da vedere come Valentina Autiero affronterà questa nuova sfida. Intanto i fan del dating show restano in attesa di scoprire come sarà la nuova avventura dell’ex dama nella politica.