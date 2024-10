Asia Argento rompe il silenzio sulle accuse di stalking contro Morgan: “Era ossessionato da quella ragazza”.

Dopo mesi di silenzio, Asia Argento torna a parlare pubblicamente, rilasciando una dichiarazione sulla situazione di Morgan, suo ex compagno e padre di sua figlia Anna Lou.

Morgan da mesi è al centro di una vicenda giudiziaria in seguito all’accusa di stalking nei confronti di Angelica Schiatti, una sua ex compagna. L’attrice romana ha commentato la situazione durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, fornendo dettagli sulla sua relazione passata con Morgan e condividendo il suo punto di vista. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Asia Argento: “Non so dello stalking, ma ricordo la sua ossessione”

Asia Argento subito chiarito di non essere al corrente degli episodi di stalking di cui Morgan è accusato, ma ha rivelato che già in passato l’artista sembrava avere un’ossessione nei confronti di quella ragazza.

“Su stalking non ne so nulla, perché non ho assistito, ma mi ricordo che lui era ossessionato da questa ragazza” ha confessato.

ASIA ARGENTO

Ma non è tutto. Infatti, l’attrice ha rivelato: “Nei messaggi mi parlava di lei e, se ha commesso lo stalking, in Italia è reato e dovrà pagare. Mi auguro torni a essere Marco e non Morgan. È come se in questi anni la televisione, che gli ha permesso di galleggiare e di non toccare il fondo, non gli ha fatto un favore“.

Asia Argento: le dipendenze di Morgan

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Asia Argento ha parlato anche delle difficoltà personali di Morgan. Ha, infatti, parlato dei suoi problemi di dipendenza e il ruolo che la televisione avrebbe avuto nel permettergli di “galleggiare” senza affrontare realmente i suoi demoni interiori.

L’attrice ha anche riflettuto sul ruolo di Morgan come padre. “Quando mia figlia era piccola, lui non c’era” ha rivelato.

Ha ricordato diversi episodi in cui Morgan non è stato presente: “Con la scusa che ci eravamo lasciati, non la vedeva mai. Ma non era una scusa valida. È mancato a molti appuntamenti: il primo fidanzato, la recita, un incidente al polso“.

“Non mi va più di giustificarlo” ha concluso infine.