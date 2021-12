Stefania Orlando ha un cane che è al suo fianco dal 2004. Scopriamo come si chiama e che razza è il ‘figlio’ peloso della showgirl.

Tornata in auge dopo l’avventura nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha parlato del suo adorato cane proprio durante il reality. La showgirl l’ha accolto in famiglia ben 17 anni fa e da quel momento è diventato il suo ‘figlio’ peloso. Scopriamo tutte le curiosità sull’animale.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Stefania Orlando: il cane di che razza è?

Il cane di Stefania Orlando è di razza Chihuahua e si chiama Margot. La bellissima cagnolina di color panna è entrata nella sua vita 17 anni fa e da quel momento la showgirl l’ha trattata come una vera “principessa“. Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip 5, non ha mai nascosto l’amore profondo che nutre per il cane. Non avendo avuto figli, ha riversato su di lei tutto l’affetto del mondo. Ovviamente, qualche coccola la lascia anche al marito Simone Gianlorenzi.

Durante la reclusione nel reality più spiato d’Italia, Stefania ha raccontato diversi aneddoti sulla sua Margot. Ha parlato spesso anche delle sue condizioni di salute. Il cane, a causa dell’età avanzata, non vede più bene e ha qualche problemino anche con la masticazione, visto che ha perso alcuni denti. Non solo, l’animale non riesce neanche più a saltare sul suo letto, motivo per cui la Orlando le ha fatto costruire una specie di scaletta adatta alle sue esigenze.

3 curiosità sul cane di Stefania Orlando

Margot è per Stefania Orlando una vera e propria ‘ombra’. La showgirl la porta con sé ovunque, trasportandola all’interno di una borsa. Trattata come una vera principessa, alla cagnolina è permesso perfino di mangiare sul letto matrimoniale della showgirl.

-Il cane di Stefania Orlando le ha fatto da damigella quando ha sposato Simone Gianlorenzi.

-La showgirl descrive così la sua Margot: “Sei la mia bambina, la mia amica, la mia compagna di vita, colei che spazza via ogni nuvola. Tu sei il sole, l’amore, la felicità, il mio cuore, l’energia quando manca, la tranquillità quando sono nervosa, l’allegria quando sono triste. Tu sei la ‘cosa’ più bella che mi sia capitata nella vita“.

-Nel mese di maggio 2021, il cane è caduto accidentalmente dalla sedia di un bar e la Orlando si è preoccupata tantissimo. Fortunatamente, Margot si è ripresa in fretta.

Scopri gli animali domestici dei vip in questo video:

Riproduzione riservata © 2021 - DG