La ballerina Veera Kinnunen è diventata mamma, la sera del 19 dicembre. Ecco la foto dell’annuncio.

Un piccolo maschietto è arrivato due giorni fa per Veera Kinnunen, che ha partorito ed è diventata mamma del piccolo Valter Rosario Arvo Mingoia. Il piccolo, avuto con il compagno Salvatore Mingoia, è nato il 19 dicembre, alle 21.52, come annuncia proprio mamma Veera in un dolce post su Instagram.

Per Veera Kinnunen sono ore davvero magiche, come per ogni neo mamma. Dopo due giorni, in cui probabilmente si è ripresa dal parto, ha pubblicato la prima dolcissima foto, in cui stringe la manina al suo piccolo ometto. Eccola di seguito:

Ovviamente, tantissimi amici e colleghi si sono congratulati per la bellissima notizia e hanno lasciato messaggi pieni d’affetto: tra loro anche i giudici di Ballando Con Le Stelle Carolyn Smith e Fabio Canino e di tanti ballerini dello show di Milly Carlucci.

