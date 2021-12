C’è un alone di mistero su Charlene di Monaco, assente ormai da parecchio dal Principato e lontana dai suoi figli. Quando tornerà a casa? Ecco le novità.

La Principessa Charlene di Monaco è ancora lontana dalla sua famiglia, dal Principe Alberto e dai suoi figli, Jacques e Gabriella. La Principessa, dopo una brutta infezione avuta mentre era in Sud Africa, non si è ancora ripresa e si trova in una clinica in Svizzera, ma quando tornerà?

Le dichiarazioni ufficiali del Principato dicono che Charlene si trova in clinica per riprendere forze, dopo gli interventi che ha subìto nei mesi scorsi. Ma alcune ipotesi sulla moglie del Principe Alberto dicono che la donna potrebbe avere un tumore. Sarà vero?

Sulla questione, ha parlato il giornalista esperto di reali Stéphane Bern ha parlato con il settimanale francese Gala. Il giornalista è molto vicino alla figlia e si dice ottimista per la ripresa di Charlene: “Charlène ha passato un anno molto difficile con tutti problemi di salute che ha avuto. Come chiunque altro nelle sue condizioni, anche lei ha bisogno di riprendersi in un luogo tranquillo e protetto. Ma sono ottimista. Si sta riposando e possiamo sperare che possa tornare presto a Monaco, dai suoi sudditi ma soprattutto dalla sua famiglia. I bambini sentono molto la sua mancanza”

Bern, poi, ha speso qualche parola anche per il Principe Alberto, che è molto coraggioso secondo lui ad aver affrontato una situazione del genere: “Anche l’anno del Principe non è stato semplice. Le preoccupazioni per la salute di sua moglie, il dolore per la sofferenza dei figli, la fatica dei doveri istituzionali, le voci su un presunta crisi…. Alberto ha affrontato tutto questo da solo. Ma è un uomo estremamente coraggioso e davanti a queste prove ha dimostrato una forza d’animo grandissima”

Probabilmente, Charlene di Monaco non tornerà a Natale dalla sua famiglia, ma si spera possa fare ritorno per il nuovo anno.

