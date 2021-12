Secondo alcune fonti, Biagio D’Anelli e Silvana Curcio si sarebbero lasciati in modo definitivo proprio per l’avvicinamento del pugliese a Miriana Trevisan.

Da quando è entrato nella Casa del GF Vip, Biagio D’Anelli ha subito legato con Miriana Trevisan. Tra i due si è creata una forte complicità tanto da arrivare a un bacio. Silvana Curcio si considera dunque attualmente single, alla luce degli avvenimenti nel reality.

Biagio e Silvano: storia finita, ora si lascerà andare con Miriana?

Secondo il settimanale Novella 2000, Silvana Curcio avrebbe confessato in un’intervista che per lei la relazione con Biagio D’Anelli è finita. Il motivo è ciò che la Miss ha visto all’interno della Casa del GF Vip 6. Con Miriana Trevisan le cose sono sempre più compromettenti per l’opinionista pugliese e la sua compagna con la quale stanno insieme dal 2019, ha deciso di troncare.

Se da un lato Biagio ha manifestato un forte interesse per la gieffina, dall’altro lato è stato sempre un po’ trattenuto per la situazione che aveva fuori dal reality. Ora che i due si sono lasciati, il gieffino si lascerà andare completamente a Miriana? Questo si vedrà, nel frattempo potrebbe anche esserci un chiarimento in puntata per l’ex coppia.

