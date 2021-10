Quello che si vede in Squid Game non è un numero di telefono inventato, esiste realmente e c’è chi ha provato a chiamarlo.

Uno dei momenti chiave di Squid Game è quando Seong Gi-hun, il protagonista della serie TV, decide di chiamare il numero telefonico di otto cifre per partecipare proprio agli Squid Game, senza però aver bene idea di che cosa siano. Quel numero non esiste solamente nella finzione, ma anche nella realtà e c’è chi ha provato a chiamarlo, nonostante nello show Netflix non sia stato inserito il prefisso. Ovviamente chiamando quel numero non si aderisce a nessun gioco mortale, ma si telefona a persone in carne e ossa.

Squid Game: il numero di telefono della serie TV esiste

Come riferiscono i media sudcoreani, diversi fan della serie TV hanno provato comporre quel numero di telefono trovando la risposta dell’altro capo del temono di un uomo sudcoreana sulla quarantina, ma anche di una donna e altre persone ancora.

Squid Game

Come mai così tante persone diverse sono state subissate di telefonate? Perché c’è anche chi ha provato a chiamare i numeri simili a quello visto in Squid Game. Dopo che si è diffusa la notizia che i fan hanno realmente composto quel numero di telefono, Netflix è corsa ai ripari modificando le scene in cui quelle otto cifre erano ben visibile. Troppo tardi però: il danno ormai era stato fatto a chi ha avuto la sfortuna di avere lo stesso numero di telefono (o uno simile) presente in Squid Game se ne è accorto.

Squid Game: la serie TV

Il protagonista di Squid Game è Seong Gi-hun si ritrova così insieme ad altri 456 partecipanti, uomini e donne disperati, a partecipare a una serie di giochi, come 1, 2, 3 stella, ma mortali: chi perde viene infatti ucciso. Chi riesce a sopravvivere ha invece la possibilità di vincere un’enorme cifra di denaro.