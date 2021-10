Sembra che nelle ultime registrazioni del dating show, al centro studio tornano a far parlare Ida e Marcello, mentre Gemma Galgani prosegue la sua conoscenza con Costante che sembra andare a gonfie vele.

I base alle indiscrezioni che circolano sul web in queste ore, le ultime registrazioni riportano dell succulente novità su Gemma Galgani e Ida Platano. Dopo la scelta di Matteo e Antonio-Angela, nello studio di Uomini e Donne due dame molto discusse sembrano essere tornate al centro della discussione.

Ida Platano consola Marcello e Gemma sempre più presa da Costabile

A quanto sembra, ieri 11 ottobre si sono svolte le prossime registrazioni che oltre a contenere le già riportate scelte si incentrano su Ida Platano e Gemma Galgani. Sembra proprio che nel vedere la scelta di Antonio e Angela, Marcello si sia messo a piangere e abbia ammesso di pensare talvolta alla sua storia passata. A questo punto, Ida Platano si commuove con lui e abbraccia il single come gesto d’affetto. Ma a fare maggiormente discutere in studio è Gemma Galgani che dichiara di aver avuto con Costabile “un bacio lungo 16 minuti”. L’uomo dichiara alla dama torinese di essere innamorato di lei e le dedica Una lunga storia d’amore, canzone di Gino Paoli. Sarà sincero con Gemma? Come si metteranno le cose fra Ida e Marcello?