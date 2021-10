Febbraio 2022 è il mese dell’uscita de L’amica geniale 3: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

L’amica geniale è stata una delle serie TV italiane (la produzione in realtà è italo/americana) di maggiore successo: apprezzata dal pubblico di tutto il mondo ma anche dalla critica, tanto da aver ricevuto diversi riconoscimenti di grande prestigio. La prima stagione è uscita in TV nel 2018, la seconda nel 2020 mentre per l’arrivo sul piccolo della terza bisogna attendere il 2022, più precisamente nel mese di febbraio, dopo il Festival di Sanremo, come riportato da TvBlog. E a proposito della terza stagione, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

L’amica geniale 3: la trama

E’ Storia di chi fugge e di chi resta ad aver ispirato la trama di L’amica geniale 3 (il libro è il terzo e penultimo romanzo dalla saga letteraria firmata da Elena Ferrante su cui la serie TV è basata). La terza stagione riprenderà esattamente dal punto in cui era terminata la seconda, con Lila che si arrangia come può, con lavori umili e faticosi, per crescere da sola il figlio. Lenù è invece proiettata verso un futuro che sembra essere ricco di opportunità per lei ma che non sembra darle la felicità che cerca.

Anche se a tratti distanti tra loro, le due ragazze continueranno a essere legato da un rapporto speciale che arriverà però a un certo punto a un punto di svolta quando ormai diventano adulte.

L’amica geniale 3 stagione: il cast

In L’amica geniale 3 le attrici protagoniste sono sempre Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che tornano rispettivamente a vestire i panni di Lila e Lenù.

Nel corso degli otto episodi della terza stagione, che Rai 1 trasmette sempre in quattro puntate in altrettante serate (come detto in precedenza per L’amica geniale l’uscita è prevista per febbraio 2022), ritroveremo anche Anna Rita Vitolo, Luca Gallone Amma Villa, Antonio Milo, Alessio Gallo, Antonio Bonanno, Giovanni Amura, Gennaro De Stefano e diversi altri protagonisti delle prime due stagioni.