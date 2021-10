Avete divorato i nove episodi della prima stagione di Squid Game? Ecco le serie TV da vedere se vi è piaciuta quella sudcoreana.

E’ bastato poco tempo a Squid Game per diventare un successo internazionale, una delle serie TV di maggiore più viste dei 2021. Neppure da Netflix si aspettavano che la serie sudcoreana riuscisse, in poco tempo, a diventare un fenomeno internazionale. Se siete tra coloro che si sono appassionati allo show sudcoreano e avete divorato i nove episodi della prima stagione, ecco quali sono le serie TV simili a Squid Game che dovete vedere assolutamente.

Serie TV come Squid Game

Alice in Bordeland: tra le serie TV simili a Squid Game non potevamo non citare Alice in Bordeland. Si tratta di una serie TV giapponese e ha per protagonista Arisu, una ragazza che, insieme ad alcuni amici, si perda in una Tokyo che sembra essere abbandonata. Presto la protagonista si accorgerà di essere invece intrappolata in un grande gioco mortale in cui sopravvivere non sarà affatto semplice. Proprio come in Squid Game. Anche questa si può vedere su Netflix.

tv

3%: è una serie TV brasiliana ambientata in futuro apocalittico che è molto simile a Squid Game. I protagonisti sono un gruppo di ragazzi chiamati a dover superare una serie di provare per poter raggiungere un luogo chiamato Offshore, nel quale vive tra ricchezza e lusso solamente il 3% della popolazione mondiale mentre il restante 97% vive tra stenti e povertà nell’Entroterra.

The Purge: serie TV come Squid Game su Amazon Prime Video. Tratta dall’omonima saga cinematografica, la serie TV segue le vicende di un gruppo di persone nel corso della “notte dello sfogo”, quella in cui ogni crimine è permesso, compreso l’omicidio.

The 100: è una delle serie TV come Squid Games su Netflix. Ambientanta in un futuro post distopico. La Terra è stata distrutta da un disastro nucleare e i sopravvissuti abitano su un base spaziale: un giorno le autorità decidono di inviare 100 persone sacrificabili sulla Terra per capire se è possibile colonizzarla. Per i protagonista non sarà facile sopravvivere.