Speed: ecco le location del film con Keanu Reeves e Sandra Bullock

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1994, Speed ha avuto un grande successo e si è anche aggiudicato due Premi Oscar: ecco le location.

Una bomba piazzata sotto a un autobus pronta a esplodere non appena la velocità del mezzo scende al di sotto delle 50 miglia orarie, un coraggioso poliziotto che escogita un modo per salvare tutti i passeggeri e un’improvvisata autista: sono questi gli ingredienti di Speed, il celebre film diretto da Jan De Bont. Uscita nelle sale cinematografiche nel 1994, la pellicola ha avuto un enorme successo tanto da riuscire a conquistare anche due Premi Oscar: quello per il Miglior Sonoro e quello per il Miglior Montaggio Sonoro. Vediamo ora quali sono le location del film.

Speed: le location del film

Speed è stato girato quasi interamente a Los Angeles, tranne che per alcune scene che sono state riprese in altre località della California come Long Beach, Mojave (per le scene dell’aeroporto) e Santa Monica.

KEANU REEVES

Tra le location di Los Angeles che sono state utilizzate dal regista Jan De Bont per il suo film troviamo il grattacielo Fox Plaza, che possiamo vedere nella prima parte della pellicola: è quello dove si trova l’ascensore nel quale viene posizionato il primo ordigno.

Delle riprese sono state poi effettuate a ristornate Firehouse e al Derby, l’autostrada che viene chiusa per consentire al pullman di viaggiare sempre a velocità superiori alle 50 miglia orarie è la Century Freeway I-105. La casa di Howard Payne si trova invece all’incrocio tra Redlands Street e Task Avenue.

Speed: il cast del film

I due protagonisti principali del film, L’agente di Polizia Jack Traven e Annie Porter, sono interpretati rispettivamente da Keanu Reeves e Sandra Bullock. Nel cast di Speed troviamo poi anche Dennis Hopper nelle vesti di Howard Payne e anche Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck e Green Plummer.

