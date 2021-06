Skin, la cantante degli Skunk Anansie, e la scrittrice Ladyfag aspettano un bambino e lo hanno annunciato con una foto su Instagram.

Skin e la compagna Ladyfag hanno annunciato con una foto su Instagram che aspettano un bambino. La foto, in bianco e nero, ritrae le due donne che si abbracciano e Ladyfag rivela un pancino già evidente. Skin e la sua compagna stanno insieme da ormai da quattro anni. A settembre 2020, la cantante di canzoni di successo come You’ll follow me down aveva annunciato il loro matrimonio con grande entusiasmo.

La storia di Skin e Ladyfag

“Ci amiamo e siamo ufficialmente fidanzate!”. Così Skin aveva annunciato il matrimonio con Ladyfag lo scorso settembre: “Non vediamo l’ora che arrivi il grande giorno”. Ora, Skin aspetta un figlio da Ladyfag: è il primo figlio per la coppia. Ladyfag ha scritto: “Sei l’unica per me, ti amo tantissimo sempre e comunque”. Skin era già stata sposata dal 2013 al 2015 con Christiana Wily e il loro matrimonio era stato celebrato in Italia.

Di seguito il post di Instagram con l’annuncio del lieto evento:

Da quattro anni la cantante degli Skung Anansie è legata all’artista newyorkese. Sul suo profilo, Ladyfag, ha mostrato tutto il suo entusiasmo scrivendo: “Sarai mia per sempre. Ovviamente ho detto di sì. Ad essere oneste siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora siamo stati in un nido d’amore. Sarai presto mia moglie“.

Chi è Ladyfag?

Rayne Baron, questo è il vero nome di Ladyfag, è una scrittrice, artista e organizzatrice di eventi. La giovane è nata a Toronto, dove gestiva un negozio di abbigliamento vintage. È stata una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi per poi trasferirsi a New York, prendendo il nome di Ladyfag. Inoltre è la principale organizzatrice della feste underground della scena ed è stata anche vicina alla fondazione di Toilet Paper, il magazine underground fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Collabora con la rivista Paper, Candy Magazine, 25 magazine, Rolling Stone, Out, Interview e Hunter.