Al Bano Carrisi ha rotto il silenzio in merito al sua presunta intenzione di lasciare la sua tenuta di Cellino San Marco al solo figlio Bido.

Al Bano Carrisi lascerà la tenuta di Cellino al figlio Bido? L’indiscrezione circolata nei giorni scorsi è stata smentita dallo stesso cantante, che ha confermato di trattasse di una fake news. Al Bano lascerà la sua tenuta e tutti i suoi averi divisi in parti uguali tra i suoi figli: Bido e Jasmine, nati dall’amore per Loredana Lecciso, e Cristel, Romina e Yari, nati dall’amore (naufragato) per Romina Power. “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”, ha dichiarato l’artista a TgCom24.

Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi: l’eredità

Al Bano ha smentito un rumor circolato in merito alla sua eredità e ha precisato che lascerà tutti i suoi averi, divisi in parti uguali, ai suoi cinque figli. Il cantante di Cellino San Marco ha anche precisato che già adesso i suoi figli deterrebbero un 10% della sua celebre tenuta e che un domani sarà tutto diviso tra loro in parti uguali. “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace”, ha ironizzato il cantante, che mai ha pensato di fare favoritismi tra i suoi 5 figli.

Il rapporto con i figli

Al Bano ha uno splendido rapporto con tutti e 5 i suoi figli: Jasmine e Bido (all’anagrafe Al Bano Jr) e anche Yari, Romina e Cristel (che sta per renderlo nonno per la terza volta). Il cantante ha avuto anche una sesta figlia, Ylenia, misteriosamente scomparsa a New Orleans nel 1994. Il cantante ha cercato di superare quella tragica vicenda mentre la sua ex moglie, Romina Power, non ha mai perso le speranze di poter un giorno ritrovare sua figlia.