Che cosa sta succedendo fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Sembra che ci sia aria di maretta fra i due ex gieffini.

L’ultimo gossip che impazza in rete sugli ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip, vede proprio come protagonisti una coppia di amici che ha subito conquistato il pubblico del piccolo schermo. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che dopo aver legato all’interno del reality show, secondo il popolo della rete, pare proprio che adesso fra i due sia arrivata un’aria di maretta. A far però chiarezza su questa indiscrezione, c’ha pensato proprio il vincitore del programma. Ecco le dichiarazioni che Tommaso Zorzi ha fatto sui social.

Le parole di Tommaso Zorzi su Francesco Oppini

Tommaso Zorzi è uno dei giovani volti più richiesti in questo momento. Sui social continua a fare incetta di followers e sul piccolo schermo i programmi tv fanno a gara ad averlo come ospite o come opinionista, inoltre anche dal punto di vista sentimentale il giovane influencer pare aver trovato finalmente l’anima gemella ma in amicizia invece? Sembra proprio che le cose fra lui e Francesco Oppini si siano inclinate dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/francesco_oppini_82/?hl=it

Fra le mura della casa più spiata d’Italia i due hanno creato un vero sodalizio ma sono in molti oggi in rete ad affermare che questa amicizia fra i due abbia già preso una brutta piega.

A far chiarezza sull’argomento è però intervenuto lo stesso Zorzi che durante una diretta Instagram ha così dichiarato: “Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba”.

Il motivo della presunta lite fra Zorzi e Oppini

Dopo la risposta chiara e concisa dell’influencer milanese, i fan della coppia di amici possono finalmente tirare un sospiro di sollievo ma cosa sarà stato a scatenare questo gossip? Sembra che tutto sia nato dalla presentazione del videoclip musicale di Pierpaolo Petrelli dove erano presenti alcuni ex concorrenti del GFVip, come appunto Oppini ma non Tommaso Zorzi.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tommasozorzi/