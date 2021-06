L’estate 2021 sarà ricca di cicogne in arrivo per le vip italiane: ecco quali sono quelle che trascorreranno l’estate col pancione!

Da Belen Rodriguez a Flora Canto passando per Lorella Boccia, sono tante le vip in attesa della cicogna: alcune di loro hanno postato sui social i loro “ultimi” bikini col pancione e si sono dette impazienti di poter tenere finalmente in braccio i loro bebè! Scopriamo di chi si tratta e quali sono i dettagli sui loro piccoli in arrivo.

Le vip incinte dell’estate 2021

Belen Rodriguez è in attesa della sua seconda bambina, Luna Marie, in arrivo entro metà luglio. La showgirl ha detto di essere entusiasta per l’arrivo della sua piccola, a cui non vedrebbe l’ora di fare le trecce: “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, ha dichiarato a Verissimo.

Come lei anche Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, è in attesa della cicogna: il suo piccolo Niccolò nascerà a Roma con un cesareo programmato. I due hanno già una figlia, Martina, nata il 10 febbraio 2017.

Anche l’influencer Paola Turani trascorrerà l’estate 2021 col pancione sulla spiaggia. Dopo aver vissuto mesi di dolore a causa di alcuni problemi d’infertilità, l’influencer ha scoperto di essere rimasta incinta.

Le gravidanze dell’estate 2021

Martina Stella trascorrerà l’estate 2021 con il pancione: lei e il marito, Andrea Manfredonia, sono in attesa di un maschietto. L’attrice ha già una figlia, Ginevra, nata dalla sua precedente relazione con Gabriele Gregorini. “La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere”, ha scritto in un post via social l’attrice annunciando la sua seconda gravidanza.

Lorella Boccia avrà la sua prima figlia insieme al marito Niccolò Presta dopo l’estate. Sui social la ballerina ha già sfoggiato il suo pancione con dei bikini mozzafiato e a Grazia ha confessato: “Voglio che mia figlia si senta libera di essere ciò che vuole”.