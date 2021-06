Il padre del Principe Harry non è Carlo ma James Hewitt? L’antica ipotesi sul presunto amante di Diana continua a destare scalpore.

Il settimanale Nuovo è tornato a rilanciare un’ipotesi ormai sopita da alcuni anni: secondo il settimanale una perizia biometrica eseguita dal criminologo Ezio Denti dimostrerebbe che il padre del Principe Harry non sarebbe Carlo, bensì l’ex ufficiale James Hewitt che – sembra – abbia avuto una relazione con Diana Spencer. Le voci in merito alla questione in passato erano state smentite da un presunto test del DNA, anche se Kensington Palace non ha mai rotto il silenzio divulgandone il risultato.

Principe Harry

Il Principe Harry e la perizia biometrica su James Hewitt

Secondo una perizia biometrica il padre del Principe Harry non sarebbe Carlo bensì James Hewitt, con cui si vocifera che Diana Spencer abbia avuto una relazione una volta scoperta la storia d’amore tra Carlo e Camilla.

Le voci sulla presunta liaison top secret tra Diana e James Hewitt sono rimaste appunto solo voci, e prove di una presunta parentela tra l’ex ufficiale e il Principe Harry non hanno mai ricevuto conferme (anche se, secondo Il Tempo, il Principe fu sottoposto a un test del DNA, il cui risultato non sarebbe mai stato svelato pubblicamente).

Il rapporto con il Principe Carlo

Il rapporto tra Harry e suo padre Carlo non sarebbe mai stato dei migliori e recentemente, nella sua intervista da Oprah Winfrey, lo stesso ex duca del Sussex ha rivelato di non parlare con suo padre da ormai molti mesi. “Mi sento spesso con la Regina…con mio padre è più difficile. Speravo avrebbe fatto qualcosa di più per noi, vista l’esperienza complicata che ha vissuto con i tabloid”, ha dichiarato Harry riferendosi al suo addio ai titoli nobiliari insieme alla moglie Meghan. Oggi i due vivono in California, dove è recentemente nata la loro seconda bambina, Lilibeth Diana.