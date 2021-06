Archiviata la storia con Christian Vitelli Francesca Manzini è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, sosia di Johnny Depp.

Francesca Manzini è da poco uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Marco Scimia, hair stylist 35enne incredibilmente simile a Johnny Depp. La conduttrice ha recentemente messo fine a una relazione con Christian Vitelli con cui, fino a pochi mesi fa, sembrava intenzionata a convolare a nozze. “Con Christian era idealizzazione. Aveva 46 anni, troppi più di me. Marco è stato la luce”, ha raccontato l’attrice a Diva e Donna, mentre sui social ha iniziato a postare le sue prime foto in compagnia della nuova fiamma.

Francesca Manzini e il sosia di Johnny Depp

Archiviata la sua storia con Christian Vitelli Francesca Manzini sembra aver ritrovato la serenità accanto a Marco Scimia, sosia italiano di Johnny Depp. L’attrice – che fino a poco tempo fa sembrava essere in procinto di convolare a nozze – ha dichiarato che il motivo della rottura tra lei e Vitelli sarebbe stata la differenza d’età:

“Lui è un uomo buono, una bella persona, ma aveva 46 anni. Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due”, ha confessato. L’attrice e conduttrice tv ha 30 anni e il nuovo fidanzato – con cui sembra essere felicissima – ne ha 5 più di lei: “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”, ha rivelato a Diva e Donna.

L’amore tra i due

La liaison tra Francesca Manzini e Marco Scimia è sbocciata solo di recente e al settimanale Gente la conduttrice e imitatrice tv ha confessato che lei e l’attuale fidanzato si sarebbero conosciuti grazie ad uno scambio di messaggi via social. “Sto frequentando una persona da poco tempo. L’ho conosciuto per caso su Instagram da lì è nata una simpatia, uno scambio… Parlandogli mi sono accorta che è un ragazzo ricco di profondi sentimenti. Mi ha teso la mano, mi ha saputa ascoltare, rispettare e aspettare”, ha ammesso Francesca Manzini, che sembra essere più felice che mai.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/f_manza1/?hl=it