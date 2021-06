Roberto Farnesi ha annunciato via social che lui e la fidanzata Lucya Belcastro stanno per diventare genitori.

Con enorme gioia Roberto Farnesi ha annunciato che presto diventerà padre: la fidanzata dell’attore, Lucya Belcastro, aspetta una bambina, attesa per novembre. La piccola – come rivelato dallo stesso attore a Diva e Donna – si chiamerà Mia e i due genitori sarebbero fuori di sé dalla gioia. L’attore de Il Paradiso delle Signore nel dare il lieto annuncio ai suoi fan non ha perso occasione per ironizzare via social, dove si è mostrato con un finto pancione e ha scritto: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero“. Lui e la fidanzata stanno insieme da circa 7 anni.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/farnesiroberto/?hl=it

A 52 anni compiuti Roberto Farnesi realizzerà finalmente il suo sogno di diventare padre: la fidanzata dell’attore è in attesa della sua prima figlia. I due, da sempre molto riservati e gelosi della propria privacy, hanno annunciato con gioia la notizia e del resto lo stesso Farnesi aveva recentemente rivelato di desiderare ardentemente un figlio. “Ci stiamo lavorando. Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento”, aveva dichiarato a Nuovo Tv.

Lui e Lucya Belcastro hanno ben 26 anni di differenza ma per i due l’età non sembra aver mai rappresentato un problema, e oggi sembrano essere più felici ed uniti che mai.

I fiori d’arancio

Roberto Farnesi ha confessato di essere “allergico alle nozze” ma chissà se in futuro cambierà idea. L’attore oggi sembra aver trovato finalmente l’amore e in passato ha rivelato che, prima d’incontrare Lucya, le sue storie d’amore non sarebbero mai durate troppo a lungo: “Io al matrimonio sono un po’ allergico quindi mantengo quella linea lì, ma un’ambizione grandissima che ho è quella di avere un figlio, un desiderio che ho… vediamo come andranno a finire le cose”, aveva confessato a Storie Italiane, e ancora: “Lei è una ragazza molto matura, coerente e seria. Ci sono uomini che amano l’imprevedibilità, io invece no. Le mie storie non sono mai durate più di due anni ma è ancora presto per trarre conclusioni di questo tipo”

