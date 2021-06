In perfetto stile Elettra Lamborghini, la cantante ha utilizzato le sue te**e per annunciare l’uscita dell’EP intitolato Twerking Beach.

Elettra Lamborghini non usa mezzi termini, questo ormai lo sappiamo da tempo. Per annunciare l’uscita del suo ultimo EP intitolato Twerking Beach, ha scelto di attirare l’attenzione dei fan mostrandosi con le te**e al vento. Lo scatto, neanche a dirlo, ha mandato in estasi i follower.

Elettra Lamborghini: esce l’EP Twerking Beach

Si intitola Twerking Beach ed è il nuovo EP di Elettra Lamborghini, in uscita allo scoccare della mezzanotte di venerdì 25 giugno 2021. La cantante ha pensato di lanciare la sua ultima fatica discografica utilizzando uno scatto in cui si mostra con le te**e al vento. Ovviamente, il seno è coperto dalle sue mani, ma lo scatto risulta ugualmente sensuale. Un modo alternativo per attirare l’attenzione dei suoi tantissimi fan. A didascalia, ha scritto:

“TE**EE! Ora che ho la vostra attenzione, questo post é solo per ricordarvi che stasera a mezzanotte esce il mio EP Twerking Beach“.

L’EP arriva a qualche giorno di distanza dall’uscita del singolo Pistolero, brano che ha ottenuto un successo pazzesco. Non è solo la canzone ad aver entusiasmato i fan della Lamborghini, ma anche la coreografia che l’artista ha studiato per loro. Il balletto, non a caso, è diventato virale su tutte le piattaforme social, da TikTok a Instagram.

Ecco la foto condivisa da Elettra Lamborghini sui social:

La reazione dei fan

Lo scatto con le te**e al vento condiviso da Elettra ha ottenuto, ovviamente, un grande successo. La Lamborghini, ormai, sa come conquistare i suoi seguaci e, con un classico post, non avrebbe di certo ottenuto la medesima attenzione. Tra i tanti commenti arrivati all’annuncio di Twerking Beach si legge: “Oltre ad essere the twerking queen, sei anche the marketing queen” oppure “Avresti avuto comunque la mia attenzione, ma così vai sul sicuro! Elettra sei sempre super top” o ancora “Che emozione, a mezzanotte tutti a sentire l’EP: vaiiiii“.

Cosa devono aspettarsi i fan da Twerking Beach? Sicuramente, sarà un lavoro dai ritmi prettamente estivi, un po’ latineggianti e che spingerà al movimento anche coloro che si sentono dei veri e propri ‘pali’.