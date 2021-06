Attraverso il suo profilo Instagram, Filippo Bisciglia ha pubblicato una dedica rivolta ai genitori che ha preoccupato i fan: che succede?

Filippo Bisciglia è impegnato in Sardegna con le registrazioni di Temptation Island 9, ma c’è qualcosa che lo preoccupa. Il conduttore, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto una dedica ai genitori che ha allarmato i fan. Cosa succede all’ex gieffino? Filippo Bisciglia non riesce a godersi appieno questo nuovo viaggio nei sentimenti. Almeno questo è quello che si coglie dalla dedica ai genitori che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il conduttore ha postato un vecchio scatto di famiglia, in cui lui appare bambino, stretto alla mamma e al papà. Tutti e tre sono sorridenti, ma le parole di Filippo non fanno presagire nulla di buono.

Filippo Bisciglia: la dedica ai genitori

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa… Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme… Papà ti amo… P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…“, ha scritto Bisciglia.

Stando a quanto scritto dal conduttore di Temptation Island 9, suo papà sta attraversando un momento molto complicato. Considerando che l’ex gieffino è sempre molto riservato, i fan si sono allarmati in un attimo.

Ecco la dedica condivisa su Instagram da Filippo:

La reazione di amici e fan

Le parole di Bisciglia hanno immediatamente allarmato amici e fan. Non a caso, la dedica ai genitori è stata sommersa di like e commenti. Molti i messaggi d’affetto ricevuti, alcuni scritti anche da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

La fidanzata Pamela Camassa, che di certo sa quali sono le sue preoccupazioni, si è limitata a mandargli tanti cuoricini rossi. L’attore Francesco Arca ha esclamato: “Bravo Filippo“. Valeria Altobelli, invece, ha scritto: “Tutto il mio sostegno amico mio“. Al momento, il conduttore è impegnato in Sardegna, ma anche se non fosse alle prese con il programma delle tentazioni, difficilmente parlerebbe ulteriormente di ciò che lo affligge.