Quali sono i sintomi della gravidanza nei primi giorni? Vediamo i segnali più comuni che spesso preannunciano una gravidanza.

La gravidanza può essere spesso preannunciata da un serie di segnali che variano però notevolmente da donna a donna e anche da una gravidanza all’altra. C’è anche da precisare che non sempre questi sintomi si manifestano, ed è quindi possibile essere incinte anche senza manifestare nessuno di questi sintomi iniziali. In ogni caso è utile sapere quali sono i possibili sintomi della gravidanza nei primi giorni e come riconoscerli.

Sintomi nei primi giorni di gravidanza

Quando si manifestano i sintomi da inizio gravidanza? Non esiste una risposta precisa e la risposta cambia di gravidanza in gravidanza. Ad esempio alcune donne iniziano ad avvertire i primi sintomi della gravidanza già dopo pochi giorni dal concepimento, mentre in altre si ha un esordio senza alcun segnale.

Donna Letto Nausea

In genere tra i sintomi della gravidanza nelle prime settimane il più riconoscibile ed evidente è l’assenza delle mestruazioni. Bisogna però considerare che anche se si è incinte si possono avere piccole perdite, dovute proprio all’impianto dell’embrione. D’altra parte è anche vero che l’assenza delle mestruazioni può anche dipendere da altri fattori e non è quindi necessariamente da associare alla gravidanza.

Primi sintomi di gravidanza

Altri segnali abbastanza evidenti, ma che come dicevamo non si manifestano in ogni occasione sono quelli che vengono definiti crampi da impianto. Come si può intuire dal nome stesso si tratta di dolori al basso ventre che appaiono in concomitanza dell’impianto dell’embrione e che a volte possono essere confusi con i dolori mestruali. Un’altra circostanza molto comune è accusare spossatezza e un senso di malessere generale soprattutto nelle prime settimane. In alcuni casi, inoltre, questo primissimo periodo è già da subito accompagnato da un senso di nausea.

Donna Ragazza Divano Dolore Pancia

Contrariamente a quanto si pensa la nausea non compare necessariamente al mattino, ma anche in altre ore della giornata o della notte. Molte donne registrano anche una maggiore sensibilità agli odori che può spesso essere la causa scatenante della nausea stessa. Anche il seno può iniziare a cambiare fin dai primissimi giorni, infatti tra i primi segnali c’è una maggiore sensibilità al seno e un aumento di volume similmente a quanto accade nella fase premestruale.