Con l’arrivo di un nuovo bimbo è il momento di trovare la frase perfetta per gli auguri per la nascita, ecco tanti suggerimenti da sfruttare.

Come scegliere le parole giuste per fare gli auguri per la nascita? Vediamo alcune delle frasi più belle ispirandoci ad aforismi scaturiti dalla penna di scrittori famosi e a frasi semplici dettate dal cuore. Festeggiare l’arrivo di un bambino è accogliere un nuovo inizio e non c’è modo migliore per raccontare l’emozione di questo evento con una dedica per il nuovo arrivato e per i suoi genitori.

Frasi per la nascita: citazioni famose

Per dare il benvenuto al nuovo piccolo arrivato potete corredare il bigliettino di auguri con una bella frase sui bambini e la gioia della nascita. Ecco alcune tra le frasi più famose e significative.

– Ogni volta che nasce un bambino, sboccia un fiore sulla mano del tempo. (Fabrizio Caramagna)

– Un bambino è un amore diventato visibile. (Novalis)

– Nascere, è ricevere tutto un universo in regalo. (Jostein Gaarder)

– I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto perché lei ha tenuto una stella dentro sé. (Larry Barretto)

– Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

– La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Frasi auguri nascita

Quando l’emozione è troppo forte per riuscire a trovare le parole giuste da dedicare, ricordate che anche una semplice e breve frase è sufficiente per dare il benvenuto al nuovo arrivato. Ma se le idee proprio dovessero venire a mancare, ecco alcune frasi che fanno al caso vostro e che potete dedicare ai neogenitori e al nuovo arrivato in famiglia.

– Nulla è più bello di una nuova vita che sboccia. Auguri!

– A voi e al piccolo arrivato gli auguri più veri, più profondi di fortuna e di buona salute.

– Auguri mamma e papà, benvenuti nel club degli insonni. Siamo con voi, con affetto!

– Così tanti sogni, tante speranze e tanto amore racchiusi in un essere così piccolo. Benvenuto al mondo, piccolo principe!

– Un abbraccio a chi è appena arrivato e ha già rapito il nostro cuore.

– Dal vostro amore è sbocciata una nuova vita, tanti auguri sinceri, sarete splendidi genitori.

– Con due genitori splendidi come voi, al piccolo non mancheranno certo l’amore e il sostegno di cui avrà bisogno per percorrere il cammino della vita. Congratulazioni!

– La vostra famiglia da oggi è più numerosa: un figlio vi darà tanto da fare, ma anche un’immensa gioia. Godetevela tutta!

– La stella più luminosa del cielo è scesa tra noi, congratulazioni!