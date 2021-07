Andare al mare con i più piccini è divertente e impegnativo, vediamo cosa non può mancare nella borsa da spiaggia per il neonato.

Se per i più piccini andare al mare significa gioia e tante nuove scoperte, per le mamme vuol dire anche dover pensare a tutto il necessario da portare. Ecco perché vedremo come preparare la borsa da spiaggia per il neonato in modo da non dimenticare a casa niente.

Borsa mare per mamme e bambini: come organizzarle

Per andare in spiaggia coi bimbi scordatevi di poter viaggiare leggere e preparatevi a portare con voi tutto l’occorrente per poter stare tranquille. Visto che vi serviranno parecchie cose e per non rischiare di non riuscire a trovarle una volta arrivate in spiaggia, è sempre meglio organizzarsi per tempo e adeguatamente.

Borsa paglia e cappello

La cosa migliore da fare, quindi, è preparare una borsa da spiaggia per il neonato per riporre all’interno solo le sue cose e prepararne un’altra per voi. In questo modo è vero che avrete più cose da portare in spiaggia, ma suddividerle in due borse vi risparmierà un sacco di tempo e vi permetterà di tenere tutto in ordine e sempre a portata di mano.

Cosa mettere nella borsa da mare per bambini

Partiamo dall’indispensabile crema solare oltre a dover tenere sempre a portata di mano vi servirà già ancor prima di arrivare in spiaggia. Per proteggere la delicata pelle dei più piccini, infatti, occorrono accortezze maggiori rispetto agli adulti, ricordate quindi di rinnovare la crema all’incirca ogni due ore. Non dimenticate il cappellino da usare anche se il bimbo resta sotto l’ombrellone per proteggerlo dai raggi solari. Naturalmente dovrete portare anche un cambio completo con body di cotone e pannolini, insieme anche a salviette e una bustina per raccogliere i rifiuti.

bambino spiaggia mare

Indispensabile per il cambio e per la permanenza in spiaggia è il telo, meglio se grande in modo che possa avere anche abbastanza spazio per giocarci sopra. Se la spiaggia è spesso presa di mira dalle zanzare è meglio portare con voi uno spray antizanzare, da applicare dopo aver spalmato la crema solare. Portate con voi tanta acqua, potete mantenerla nella borsa frigo in modo che si mantenga fresca, ma assicuratevi sempre che non sia troppo fredda per il vostro bimbo.