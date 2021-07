Un gesto che per certi genitori è automatico, ma sbagliato: con le alte temperature il lenzuolo sul passeggino non porta benefici ma fa danni

Una domanda che le mamme, specialmente quelle meno esperte, si sono fatte almeno una volta: come fare a proteggere dal sole il proprio neonato, sistemato nel passeggino? Si pensa che possa essere utile per la protezione del piccolo coprirlo con un lenzuolino, in questo caso individuato come rimedio “parasole”. In realtà è qualcosa che non andrebbe fatto, pericoloso tanto quando lasciare un passeggino al sole. Ecco il motivo, spiegato dagli esperti.

Lenzuolo sul passeggino in estate: perché non usarlo

Anche se leggero, un lenzuolo non andrebbe a proteggere dal sole, al contrario andrebbe ad aumentare la temperatura all’interno della carrozzina, creando così non pochi problemi e soprattutto mettendo il bambino in grosso pericolo.

Passeggino

Il lenzuolo andrebbe infatti a creare una ‘cappa’ di calore, aumentando la temperatura: il risultato sarebbe l’esatto opposto. Anziché tenere al fresco il proprio figlio, quella copertura aumenterebbe il calore di diversi gradi.

Lo studio dell’ospedale di Stoccolma

Anche i ricercatori dell‘Astrid Lindgen Children’s Hospital di Stoccolma si sono occupati di questo problema, sottolineando quanto sia importante evitare di coprire i neonati in presenza di alte temperature. Il pediatra Svante Norgren, colui che ha condotto questo studio, ha infatti confermato che “fa molto caldo all’interno di una carrozzina e c’è anche una cattiva circolazione dell’aria. Se poi ci si mette sopra un lenzuolo, in questo modo la vivibilità diventa ancora minore. E’ importante che l’aria fresca venga lasciata entrare all’interno della carrozzina”.