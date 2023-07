Dopo la morte di Sinead O’Connor, la polizia avrebbe svelato le cause della morte. La cantante aveva 56 anni.

La tragica morte di Sinead O’Connor ha sconvolto il mondo della musica. La donna aveva solamente 56 anni ed è stata trovata priva di vita nella sua abitazione nell’area sud-est di Londra. A distanza di alcune ore, i suoi fan e non solo si chiedono cosa sia accaduto e quali siano le cause della morte. A tal proposito si è pronunciata la polizia.

Sinead O’Connor, svelate le cause della morte

Sinead O’Connor

Fin dai primi minuti successivi alla notizia del suo decesso, tantissimi fan, anche volti vip, si sono uniti nel dolore e nel suo ricordo. Ecco perché sono parecchie le persone che vogliono vederci chiaro sulla sua scomparsa.

Secondo un comunicato della Polizia Metropolitana di Londra, l’artista è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Londra mercoledì mattina. La polizia ha dichiarato che i parenti più stretti della defunta sono stati informati del decesso che non è considerato sospetto.

Non solo. Pare che la morte della O’Connor sia avvenuta per cause naturali. Dalle notizie in nostro possesso, la donna si era trasferita a Londra da una manciata di settimane con un obiettivo ben fissato dalla cantautrice: scrivere nuova musica, preparare un altro album e rimettersi in tour in giro per il mondo.

Ad ogni modo prima di chiudere la vicenda legata al decesso della donna bisognerà attendere un’inchiesta del medico legale. Infatti, sul corpo dell’artista è stata richiesta l’autopsia che potrebbe fornire nuovi dettagli sulla sua morte.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la cantante: