Tanti rumors sulla salute di Wanda Nara e la sospetta leucemia. L’argentina ha parlato delle cure e di come sta davvero.

Come sta davvero Wanda Nara? La showgirl argentina, moglie e agente del calciatore Mauro Icardi, è al centro di tantissime voci che riguardano la sua salute e una presunta diagnosi di leucemia, da lei mai confermata. La donna sembrava essere prossima a trasferirsi per le cure in Argentina o, secondo le ultime indiscrezioni a Milano. Ora, è stata la stessa modella a parlare di come stiano veramente le cose.

Wanda Nara, come sta e la verità sulle cure

Attraverso alcune domande e risposte su Instagram Wanda ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute. La donna si è mostrata in compagnia di Icardi e delle due figlie Isabella e Francesca mentre prendevano un jet privato direzione, probabilmente, Istanbul dove il calciatore sta per firmare il nuovo contratto che lo legherà al Galatasaray.

Tra le varie risposte dell’argentina una molto diretta su come stia: “Sto molto bene“, ha detto la moglie e procuratrice di Maurito. Poi ha anche aggiunto: “Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere, senza sapere che parlano della vita di un altro”.

E su chi le domandava delle possibili cure, in Argentina o a Milano: “Non mi curerò in nessun Paese. Accompagnerò Mauro”, ha sentenziato la donna.

Insomma, al momento è bene prendere con le pinze qualsiasi informazione arrivi sulla donna in quanto lei in primis non sembra intenzionata ad andare oltre con le spiegazioni. Vedremo se presto darà ulteriori aggiornamenti. Probabile, comunque, che una volta fatto firmare il nuovo contratto a Icardi, possa esserci un momento di riflessione su come procedere. Solo dopo si comprenderà qualcosa in più relativamente alla sua salute.

