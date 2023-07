Nuova casa in costruzione per Paola Turani che ha mostrato il “cantiere” con i lavori in corso di una abitazione che sembra davvero immensa.

Un tour della casa nuova in costruzione per Paola Turani che con grande orgoglio ha mostrato le immagini suoi social della sua futura dimora dove andrà a vivere col marito Riccardo Serpellini. Un’abitazione che sembra davvero immensa e che ha generato non pochi commenti da parte dei suoi seguaci.

Paola Turani e la nuova casa in costruzione: i commenti dei fan

Paola Turani

La Turani e il marito stanno facendo costruire in quel di Bergamo una casa davvero molto speciale e decisamente grande. Sala da cinema, bar, cabina armadio, scale e ascensore per muoversi con migliore facilità tra un piano e l’altro della dimora.

Non solo. Pare che esternamente ci sarà anche una grande terrazza dove sarà posizionato un salottino e poi una piscina con un panorama meraviglioso. Insomma, una villa davvero super che la modella ha voluto mostrare, ovviamente, come detto, ancora in costruzione, generando tantissimo commenti da parte dei seguaci social.

Se alcuni l’hanno presa con filosofia sottolineando solo “l’invidia” per una casa così bella, c’è chi ha fatto di più paragonando la propria abitazione con questa della donna. “Paola io abito a Pabillonis, non credo tu lo conosca, è un paesino di 2400 abitanti in Sardegna. Ecco, credo di essere quasi sicura che questa casa sia più grande di Pabillonis”, ha detto una utente facendo riferimento al paesino sardo.

“Ma cavolo, casa mia è grande come solo la tua stanza da letto. Tanta invidia”, ha scritto un altro utente.

Molti altri hanno criticato il fatto di voler ostentare questa ricchezza e questo lusso non per tutti ma, per ora, la bella Paola non ha ancora replicato. Probabilmente preferisce sognare i lavori finiti e poi godersi casa…

Di seguito anche il post Instagram della modella: