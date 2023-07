È con profondo dolore che si annuncia la scomparsa di Sinead O’Connor, la talentuosa cantante irlandese, all’età di 56 anni.

La sua lunga lotta con la salute mentale è giunta a una triste conclusione. Nel 1990, Sinead divenne famosa in tutto il mondo grazie alla sua straziante interpretazione di “Nothing Compares 2 U” di Prince.

La notizia della sua morte arriva un anno dopo la tragica perdita di suo figlio Shane, a soli 17 anni, che si tolse la vita nel gennaio del 2022. Shane era fuggito dall’ospedale, dove era sotto osservazione per tendenze suicide.

Sinead O’Connor

L’ annuncio della tragedia

L’Irish Times è stato il primo a riportare questa dolorosa notizia. In una dichiarazione, la famiglia della cantante ha chiesto rispetto e privacy in questo momento di estrema sofferenza per loro e per gli amici di Sinead.

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Sinead. La sua famiglia e i suoi amici sono devastati e hanno chiesto privacy in questo momento molto difficile”.