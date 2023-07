Momento molto delicato per Teresa Langella che deve fare i conti con qualche problema di salute del nonno a cui è molto legata.

Molto spesso i nonni risultano essere le persone a cui si vuole davvero tanto bene, anche più dei genitori in certe situazioni. E allora ecco perché riusciamo ad immedesimarci nel momento delicato che sta vivendo Teresa Langella con suo nonno che sta avendo alcuni problemi di salute. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato ai suoi fan quanto sta affrontando.

Teresa Langella e le parole per dare forza al nonno

Teresa Langella

La Langella si è mostrata nelle ultime ore in modo decisamente preoccupato per le condizioni di salute del nonno. L’uomo è stato ricoverato in ospedale per dei problemi non ben precisati e questo ha generato grossa paura nell’ex tronista.

“Lo so non è mai stato facile per te. Un’infanzia difficile, una vita che ti ha messo sempre a dura prova e con le spalle al muro ma tu sei forte nonnino. Sei sempre stato forte ed io desidero solo che torni a casa al più presto. Non mi far stare con il pensiero. Noi senza di te non siamo niente”, ha scritto Teresa su Instagram. Poi, pubblicando una foto evidentemente molto importante per sé e per il signore: “La nostra foto preferita. Forza nonnino, abbracciami forte come in questa foto e fammi sentire che andrà tutto bene. Ti amo con tutto il mio cuore. Quando si tratta dei nonni io perdo il controllo”.

In un’altra storia, poi, la Langella ha spiegato che i medici sono sembrati fiduciosi sulla ripresa del nonno e ha voluto ringraziare per “le preghierine” di tutti, fan compresi.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’ex Uomini e Donne: