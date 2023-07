Fabrizio Corona ha rotto il silenzio sulla discussa e chiacchierata crisi tra Stefano De Martino e la sua celebre ex, Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona ha mantenuto rapporti amichevoli con la sua ex, Belen Rodriguez, e in queste ore attraverso il suo canale Telegram ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul conto della sua ex che, secondo i rumor in circolazione, starebbe vivendo l’ennesima crisi con suo marito Stefano De Martino.

“Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social (…) Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto”, ha affermato l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: il retroscena su Belen e Stefano

Fabrizio Corona ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul conto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, ormai da settimane, sono al centro del clamore generale a causa di una loro presunta crisi. “Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare. Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici (…) E lei mi risponde ‘Ca**o, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino’”, ha rivelato Fabrizio Corona.

Belen come avrà preso quanto affermato dal suo celebre ex? In tanti sui social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la showgirl romperà il silenzio in merito alla questione.