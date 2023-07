Cinzia Lionello, madre di Federica Pellegrini, ha svelato alcuni retroscena sulla gravidanza dell’ex nuotatrice.

Federica Pellegrini ha annunciato in queste ore di essere incinta per la sua prima volta e sua madre Cinzia Lionello, al settimo cielo, ha svelato a Oggi alcuni retroscena sulla gravidanza della Divina e sull’arrivo di quella che sarà la sua prima figlia.

“Sì, è in arrivo una bambina”, ha confessato la madre dell’ex nuotatrice, e ancora: “Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più (…) “ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso”.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini incinta: la confessione della madre

Cinzia Lionello, mamma di Federica Pellegrini, ha svelato alcuni retroscena sull’arrivo di quella che sarà la sua prima nipote e ha espresso tutta la felicità sua e della sua famiglia. La notizia della gravidanza era stata anticipata da Chi mentre Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta hanno cercato in tutti i modi di mantenere il massimo riserbo. Nel pomeriggio del 26 luglio la coppia ha infine confermato la notizia con un video ironico condiviso via social.

“Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”, ha confessato la madre dell’ex nuotatrice attraverso i social.