Matteo Giunta e Federica Pellegrini aspettano il loro primo figlio. Dopo rumors e smentite l’annuncio ufficiale con tanto di video.

Alla fine la verità è arrivata a galla. Federica Pellegrini è incinta e insieme al marito Matteo Giunta sta aspettando il suo primo figlio. Dopo tanti rumors, indiscrezioni, smentite varie ecco l’annuncio ufficiale dato via social dai diretti interessati con un video molto simpatico con tanto di promessa a sfondo “nuoto”.

Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio

Federica Pellegrini

Solamente alcune ore fa, erano uscite alcune dichiarazioni della Divina a proposito della gravidanza che smentivano i rumors. “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”.

La verità, però, è ben altra dato che la stessa Federica e Matteo Giunta hanno ora annunciato l’arrivo di un bebè, il loro primo. In che modo? Con una video molto simpatico che fa riferimento, tra le altre cose, ad un record che apparteneva appunto alla nuotatrice che, invece, è appena stato battuto ai Mondiali in Giappone dalla giovane Mollie O’Callaghan.

Nella didascalia del video pubblicato su Instagram, la Pellegrini ha scritto: “Fantastica gara Mollie O’Callaghan. Davvero una delle migliori gare che abbia mai visto negli ultimi 14 anni Ma voglio dirti una cosa… Complimenti ancora”.

Il “voglio dirti una cosa” fa riferimento alla scritta in pancia di Federica che ha appunto scritto col pennarello: “We’ll take it back”. Una promessa di riprendersi quel record, magari con una futura figlia della coppia.

Nei commenti al filmato tantissimo affetto e anche molta curiosità viste le smentite arrivate fino all’ultimo. Molto probabile che la coppia volesse annunciare il lieto evento prima dei rumors ma, invece, sono stati battuti sul tempo e questo li ha disturbati.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex nuotatrice che ha dunque ufficializzato la gravidanza: