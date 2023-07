Il noto volto anche tv Simone Rugiati si è espresso sui cambi climatici esponendo alcune tesi. Selvaggia Lucarelli ha replicato a tono.

Sono giorni particolarmente intensi in Italia in quanto a clima ed eventi atmosferici di vario genere. Si passa dal caldo e dagli incendi nel Sud, fino alle tempeste al Nord. Proprio di questi eventi ha parlato lo chef Simone Rugiati dando una sua particolare visione dei fatti chiamando in causa delle teorie che si avvicinano a quelle di “complotti”. A rispondere all’uomo con evidente ironia è stata Selvaggia Lucarelli che non si è lasciata sfuggire l’occasione per dire la sua.

Simone Rugiati e i cambi climatici: la replica di Selvaggia Lucarelli

Simone Rugiati

Sui suoi canali social, Rugiati ha scelto di fare alcune riflessioni sui cambi di clima che stanno avvenendo in Italia in questi ultimi giorni. Lo chef ha detto: “Mi sono messo a leggere i vostri messaggi con video di cantine con un metro di acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia. Si passa da complottisti a toccare questi argomenti, ma non me ne frega niente, perché ci sono le prove che c’è una manipolazione climatica”, ha detto.

“Da anni vengono spruzzate in aria miscele per non far piovere quando c’è un evento di stato. Questo giochino p stato un po’ abusato. Cercare di parare il riscaldamento con delle azioni umane… Parliamoci chiaro: si può manipolare il clima. In alcune zone si possono causare pioggia e siccità. Non vi stupite più di tanto. Dovete sapere che è così”.

Proprio queste parole sono state riprese dalla bella Selvaggia che sul proprio profilo Instagram ha ricondiviso le immagini e ha commentato con grande ironia: “‘Da anni vengono spruzzate miscele per non far piovere’. Le ha inalate tutte lui mi sa“.

Di seguito anche il post Instagram della Lucarelli che ha riproposto le parole dello chef con tanto di risposta ironica nei suoi confronti: