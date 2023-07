Alcune foto dell’influencer Natalia Paragoni hanno generato una forte reazioni di moltissimi utenti che la seguono sui social.

Sono bastate due foto su Instagram per generare una bufera di commenti senza precedenti e critiche fortissime a Natalia Paragoni. L’influencer, alle prese con la nuova vita da mamma, ha condiviso due scatti senza veli col pancione, probabilmente ancora relativi al periodo precedente al parto. Questo, abbinato ad una didascalia “bye bye pancia”, ha portato tanti haters a scagliarsi contro di lei.

Natalia Paragoni, le foto senza veli e le critiche

Natalia Paragoni

Circa una settimana fa, la bella Natalia e il compagno Andrea Zelletta sono diventati genitori per la prima volta. Dolcissimo l’annuncio, come bellissimo è il nuovo quadretto di famiglia che i due ragazzi hanno costruito.

Eppure, l’influencer sta facendo discutere perché si è mostrata senza veli in queste ore. Sebbene gli scatti sembrano essere del passato, quando ancora aveva il pancione, la didascalia scelta e la tempistica hanno scatenato gli haters.

Con due foto completamente nuda e la scritta “bye bye pancia”, la Paragoni ha visto una vera e proprio valanga di critiche travolgerla. “Ma perché questa necessità di farsi vedere nuda col pancione?”, “Come mai pensi già a perdere la pancia? Non ti godi neppure il momento”, “Per me le foto così col pancione sono solo volgarità. Non siete giustificate a farvi vedere sempre”, “Lo trovo di pessimo gusto”.

Sono questi alcuni dei commenti ricevuti dalla ragazza che, probabilmente, quando tornerà a parlare con i suoi seguaci proverà a giustificare e motivare la scelta di essere riapparsa senza veli per l’oltre milione di seguaci che la osservano sul social network.

Va detto che per alcuni, invece, il risultato delle foto è stato opposto con complimenti e molto affetto verso la donna.

Di seguito anche il post Instagram della ragazza che ha generato le feroci critiche: