Nuova patch cutanea per Francesco Facchinetti che ha cambiato look ai suoi capelli e ha invitato altri Vip a non aver timore di dirlo.

Sempre sopra le righe e con quel tocco di sana incoscienza che lo caratterizza. Ecco Francesco Facchinetti cambiare look per i capelli ed in particolare provare una nuova patch cutanea. Per lui nessun timore o vergogna nell’ammettere di aver fatto ricorso alla tecnologia per riavere un bel taglio e, infatti, tramite un filmato social, ha invitato anche molti altri Vip del mondo dello spettacolo a non vergognarsi di ammettere di aver fatto lo stesso.

Francesco Facchinetti e la nuova patch cutanea: l’appello agli altri Vip

Francesco Facchinetti

Attraverso un filmato condiviso su Instagram, Francesco ha mostrato la nuova protesi per capelli e ha invitato, come detto, altri vip che hanno risolto il problema di calvizie col suo stesso metodo al “coming out”.

Insieme all’uomo che ha creato la patch cutanea di Facchinetti, DJ Francesco ha spiegato: “Io non capisco. Sono attori, cantanti, presentatori, calciatori: hanno la patch cutanea ma non hanno il coraggio di dirlo. Siamo in un mondo ‘body positive’ e non capisco, dato che tanti di loro supportano il body positive, perché non abbiamo di fare coming out”.

Poi con tanta ironia: “Ovviamente ognuno può fare quel che gli pare. Vi posso però dire che quando io l’ho fatto, la mia vita non è cambiata, anzi, è cambiata in meglio. Non è che ora, quando esco per strada, mi gridino: ‘Scemo!’. Se me lo dicono è per altri motivi… (ride ndr)”.

Infine, DJ Francesco ha anche aggiunto che stare bene con se stessi è importante: “Mi piacerebbe che dei personaggi italiani famosi abbiano il coraggio di dire che hanno anche loro la patch cutanea, perché non succede niente, anzi, la vostra vita migliora. E porta anche fortuna”.

Di seguito anche il simpatico post Instagram del noto DJ e volto tv: