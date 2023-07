Un leone da tastiera è arrivato ad augurare la morte a Fedez e Chiara Ferragni ha replicato attraverso i social.

Nelle scorse ore Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nell’occhio del ciclone a causa delle loro vacanze in yacht in Sicilia proprio nelle stesse ore in cui l’isola ha iniziato ad essere devastata dagli incendi. I due hanno replicato alle polemiche tramite social e uno dei loro detrattori ha scritto:

“Comunque pure la società della gentilezza in cui ci stiamo trasformando ha fatto i suoi danni. Se io scrivo “spero che Fedez al prossimo tumore crepi” bannano me, no che ci si rende conto che se i supericchi incominciassero a crepare incomincerebbe a diminuire l’inquinamento”. Al messaggio in questione ha replicato la stessa Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni – Fedez

Chiara Ferragni difende Fedez: il messaggio sui social

“Twitter continua a fare schifo”, ha scritto Chiara Ferragni condividendo sui social un messaggio in cui un utente augurava la morte a suo marito (che un anno fa è stato operato per un tumore del pancreas).

Nelle scorse ore anche il rapper era intervenuto via social per prendere le difese di sua moglie, che ha scatenato una polemica social per aver definito “un lunedì piacevole” lo stesso lunedì in cui la Sicilia è stata messa in ginocchio dagli incendi. La stessa Chiara Ferragni ha replicato alla questione e si è detta pronta a collaborare con le istituzioni per fornire il suo aiuto.