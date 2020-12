Silvia Provvedi si appresta a trascorrere il primo Natale da mamma senza il suo compagno, Giorgio De Stefano, attualmente in carcere.

A pochi giorni dalla nascita di sua figlia Nicole – venuta al mondo il 18 giugno 2020 – la vita di Silvia Provvedi è stata stravolta dall’arresto del suo compagno e padre della bambina, Giorgio De Stefano, arrestato nell’ambito di un’inchiesta legata alla ‘Ndrangheta. La cantante ha raccontato a Chi come trascorrerà questo primo Natale da mamma e ha svelato i retroscena sul suo rapporto col compagno:

“Malgrado il periodo non sia dei migliori, io sono piena d’amore. Dico grazie alla mia famiglia, al mio compagno nonostante la lontananza. Sono molto innamorata e molto serena”, ha dichiarato.

SILVIA PROVVEDI

Silvia Provvedi: il compagno in carcere

Il prossimo non sarà un Natale come tutti gli altri per Silvia Provvedi: si tratta del primo insieme a sua figlia Nicole, ma è anche il primo senza il suo compagno Giorgio De Stefano, arrestato a giugno nell’ambito di un’inchiesta legata alla ‘Ndrangheta. La cantante non si è espressa pubblicamente sulla vicenda ma ha lasciato intendere di non aver abbandonato il suo compagno, di cui sarebbe ancora più innamorata che mai. Prima di Giorgio De Stefano la cantante è stata legata per anni a Fabrizio Corona, all’epoca anche lui detenuto.

“Nicole non sente l’assenza del suo papà. Respira in casa amore totale. Certo, ho lavorato molto su me stessa, riducendo al minimo i momenti di sconforto perché ci sono, innegabile. Non è facile, non mi nascondo, lo so e so nascondere bene. Però mia figlia, posso confermarlo, è felice… Nonostante tutto”, ha dichiarato la cantante a Chi.

Il sostegno della sorella Giulia

Come sempre accanto a Silvia Provvedi è presente la sorella gemella Giulia, che fin dalla nascita della figlia Nicole le è stata accanto come fosse una seconda mamma della bambina. La stessa Silvia Provvedi aveva dichiarato a Oggi prima che la piccola nascesse: “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis. Ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa“.