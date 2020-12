Mentre si godeva un caffè in un bar insieme al fidanzato Antonino, Belen Rodriguez è corsa a chiamare alcuni carabinieri perché allontanassero i paparazzi da loro.

Il rapporto tra Belen Rodriguez e i paparazzi non è mai stato rose e fiori, e durante una delle sue ultime passeggiate col fidanzato Antonino Spinalbese, la showgirl è corsa a chiamare alcuni carabinieri per via delle attenzioni indesiderate a loro rivolte da alcuni fotografi. A quanto riporta Oggi i carabinieri avrebbero fatto un verbale ai paparazzi, e la showgirl avrebbe continuato a godersi la sua meritata privacy insieme al fidanzato.

Belen ferma i carabinieri per colpa dei paparazzi

Infastidita da alcuni paparazzi che avrebbero immortalato lei e Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ha fermato un gruppo di carabinieri – di passaggio sulla stessa strada – e ha chiesto loro se potessero allontanare i fotografi. La vicenda si sarebbe conclusa con un verbale ai danni dei paparazzi, che avrebbero smesso di importunare la showgirl e la sua nuova fiamma.

Belen Rodriguez

Tra la bella argentina e i paparazzi non c’è mai stato un buon rapporto e in passato – in più d’un occasione – la showgirl avrebbe perso le staffe per le incursioni indesiderate dei fotografi nella sua vita privata.

La storia con Antonino Spinalbese

Attenzioni dei paparazzi escluse sembra che la storia tra la showgirl e Antonino Spinalbese proceda a gonfie vele. Di recente i due si sono recati da un tatuatore e amico fidato della showgirl, che l’ha aiutata a incidere una frase sul braccio di Antonino. Nel frattempo Belen Rodriguez avrebbe presentato l’hair stylist al figlio Santiago e al resto della famiglia, segno che tra i due le cose sono ormai serie. La coppia andrà presto a convivere? Al momento sulla questione tutto tace.