Dopo i rumor circa la sua presunta liaison con Elisa Isoardi, Raimondo Todaro è stato paparazzato con quella che sarebbe la sua nuova fidanzata.

Raimondo Todaro è stato paparazzato da Chi a bordo di uno scooter in compagnia della professoressa dell’Eredità Sara Arfaoui, che sarebbe la sua nuova fidanzata. Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Tocca al ballerino era stata attribuita una liaison – poi smentita – con Elisa Isoardi, sua compagna di ballo all’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro e Sara Arfaoui

Raimondo Todaro è stato paparazzo insieme a Sara Arfaoui, professoressa dell’Eredità. I due sono stati sorpresi in scooter e poi a passeggio mano nella mano, segno inequivocabile della loro liaison.

Raimondo Todaro

Finora Todaro non ha ammesso apertamente di essere impegnato e durante la sua partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle in tanti hanno creduto a un suo possibile rapporto con Elisa Isoardi, sua compagna di ballo. I due hanno più volte smentito la notizia della liaison, ma sembra che allo show sia comunque sbocciato tra loro uno stupendo rapporto d’amicizia.

Chi è Sara Arfaoui

Modella e volto de L’Eredità dal 2019, Sara Arfaoui è nata nel 1995 a Nizza e ha iniziato a lavorare come top model e indossatrice da giovanissima. In passato a Ok Salute la giovane modella ha confessato di aver subito atti di bullismo dai suoi coetanei quando era bambina:

“Ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come “diversa” e mi bullizzassero. Ai provini mi è capitato di ritrovarmi a concorrere con ragazze rifatte. Mi hanno detto che non ero adatta e che dovevo ricorrere alla chirurgia estetica”, ha dichiarato. Ora che Chi l’ha sorpresa con Todaro lei e il ballerino confermeranno la loro storia d’amore?