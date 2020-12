La Royal Family, dopo la lontananza imposta dal Covid, si è riunita in occasione della fine del Tour Reale: l’assenza di Filippo preoccupa i fan.

Dopo diversi mesi di lontananza dovuti all’emergenza Covid-19, la Royal Family si è riunita. In occasione della fine del Tour Reale, quello in cui il Principe William e Kate hanno ringraziato quanti hanno lottato attivamente nel corso della pandemia, hanno posato tutti per uno scatto di famiglia.

Davanti al Castello di Windsor, ultima tappa del Royal Tour, le tre generazioni della corona britannica si sono incontrate e hanno sorriso al flash del fotografo di corte. Lo scatto, ovviamente, è diventato virale in un lampo e tutti hanno notato un grande assente: il Principe Filippo.

Le sue condizioni di salute, stando a quanto diffuso dalle fonti di Buckingham Palace, sono buone. Pertanto, la domanda sorge spontanea: come mai il Duca di Edimburgo non ha partecipato alla reunion?

Royal Family riunita: dov’è il Principe Filippo?

La prima foto della Royal Family riunita è diventata virale in un lampo. Nell’immagine in questione, scattata davanti al portone del Castello di Windsor, c’è la Regina Elisabetta al centro. Al suo fianco ci sono, da un lato, Carlo e Camilla e la figlia Anna, dall’altro, William e Kate e il conte Edoardo e la moglie Sophie.

Tutti rigorosamente distanziati, gli appartenenti alla Famiglia Reale hanno voluto omaggiare quanti hanno lavorato attivamente per far fronte alla pandemia con un concerto di Natale.

La fotografia, che di certo entrerà nella storia di Buckingham Palace, ha subito fatto notare una grande assenza, quella del Duca di Edimburgo. Come mai il marito di Elisabetta II non ha partecipato all’evento?

L’assenza di Filippo preoccupa i sostenitori della Corona

La Regina Elisabetta ha trascorso con il Principe Filippo gli ultimi delicati mesi segnati dal Covid-19 ed è proprio per questo che la sua assenza preoccupa.

Ritiratosi dalla vita pubblica nel 2017, il Duca di Edimburgo ha continuato, di tanto in tanto, a farsi vedere. Questa sua latitanza, però, è sembrata strana perché la reunion è apparsa ai più come un appuntamento molto importante per il ‘regno’.

Non a caso, Twitter si è riempito di messaggi di preoccupazione. Tutti, bene o male, si pongono una domanda: quali sono le condizioni di salute del Principe Filippo? Al momento, la Famiglia Reale ha preferito non dare notizie. C’è da dire, però, che avendo 99 anni, è probabile che il marito di Elisabetta II abbia preferito rimanere nella sua tranquilla dimora.