Emma Marrone ha annunciato via social di aver subito un tragico lutto e ha scritto un lungo post carico di cordoglio.

Emma Marrone ha svelato via social di aver perso il suo caro amico a quattro zampe, il bulldog inglese Gaetano. Il cane apparteneva ai genitori della cantante, che come lei lo consideravano a tutti gli effetti un membro della loro famiglia. Tra pochi giorni – di ritorno dalla famiglia per le feste di Natale – Emma Marrone avrebbe dovuto rivederlo, ma purtroppo il cucciolo è scomparso prima che lei potesse dirgli addio.

“Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia”, ha scritto la cantante in un lungo post sui social dedicato a Gaetano.

“Questo 2020 è veramente un anno di m***a”, ha scritto Emma Marrone anticipando nelle sue stories sui social la scomparsa del suo adorato cucciolo Gaetano.

La cantante ha scritto un lungo post che ha commosso fan, amici e colleghi ricordando il bulldog inglese – storico membro della sua famiglia – a cui era molto legata. Emma ha svelato che trascorrerà le feste di Natale con i genitori, ma purtroppo Gaetano non sarà lì ad aspettarla: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai (…) Hai lasciato un vuoto enorme, ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore Mio”, ha scritto nel suo commovente messaggio.

