Iva Zanicchi, da poco guarita dal Coronavirus – a causa del quale ha perso il suo adorato il fratello – si è scagliata contro il premier Giuseppe Conte.

Iva Zanicchi ha da poco combattuto la sua battaglia contro il Coronavius, a causa del quale ha perso il suo adorato fratello (anche lui positivo alla malattia e ricoverato in ospedale). La cantante a Fuori dal Coro si è scagliata contro Giuseppe Conte, affermando di essere indignata per la conferenza stampa in cui il premier aveva menzionato il caso della sua compagna, Olivia Paladino (“soccorsa” dalla sua scorta in seguito a un caso sollevato dalle Iene).

“Io sto morendo e lui fa la conferenza stampa con tutti i giornalisti per dire che la fidanzata, poverina, era disturbata e lui gli ha dovuto dare la scorta?”, ha affermato la Zanicchi in merito alla vicenda.

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi contro Giuseppe Conte

A Fuori dal Coro Iva Zanicchi ha lasciato intendere di essere fortemente contraria all’operato del Governo – e in particolare del premier Giuseppe Conte – per quanto riguarda le misure adottate durante l’emergenza Coronavirus. “C’è un comune in Emilia che da una riva all’altra non si possono vedere perché cambia comune, dai suvvia…”, ha affermato la cantante a Fuori dal Coro, e ha aggiunto: “Ma si faccia un esame di coscienza, ma davvero, per favore, certe cretinate, certe stupidate…”.

A infastidire in particolar modo la Zanicchi sarebbe stata poi una delle ultime conferenze stampa del premier dove lui stesso aveva menzionato il caso della scorta affidata alla sua compagna, Olivia Paladino, che nei pressi della sua abitazione si era rifugiata in un supermercato per evitare un faccia a faccia con un inviato delle Iene, intenzionato a rivolgerle alcune domande.

La malattia della Zanicchi e il fratello

Iva Zanicchi è da poco guarita dal Coronavirus e causa della malattia è stata ricoverata per alcune settimane in ospedale e ha perso il suo adorato fratello. La stessa cantante ha ammesso di aver contratto il virus per una “leggerezza” da lei commessa: avrebbe infatti partecipato a un incontro di famiglia per festeggiare la comunione di un nipote. “Sono venuti a casa e non ho resistito: li ho baciati tutti”, ha dichiarato a Novella 2000.