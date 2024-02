Il significato della canzone Terra promessa di Eros Ramazzotti, la canzone con cui l’artista vinse Sanremo tra le Nuove Proposte nel 1984.

Per tutti i fan di Eros Ramazzotti, Terra promessa rimarrà per sempre una canzone indimenticabile. Se il cantautore romano è riuscito a diventare una stella della musica italiana, in grado di conquistare il pubblico di tutto il mondo a suon di canzoni che hanno fatto la storia del nostro pop, molto lo deve proprio a quel brano che gli permise di conquistare una straordinaria vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Era il 1984. Di acqua di allora ne è passata sotto i ponti, e forse Eros la sua terra promessa non l’ha ancora trovata. Ma se è riuscito ad arrivare così in alto nella sua carriera, deve molto proprio a questo storico e indimenticabile brano. Scopriamo insieme il significato del testo.

Terra promessa, Eros Ramazzotti: il significato del testo

Scritta dallo stesso cantautore romano, allora giovanissimo, con l’aiuto di un ex membro de I Profeti, Renato Brioschi, e di Alberto Salerno (marito di Mara Maionchi), Terra promessa venne presentata in gara a Sanremo tra le nuove proposte nel lontano 1984 e riuscì a regalare a Ramazzotti il suo primo vero successo. Non solo in Italia, tra l’altro, ma anche nel resto d’Europa.

Eros Ramazzotti

A decretare il grande successo della canzone non è solo una melodia semplice ma trascinante, bensì anche un testo che, nella sua linearità, riusciva a rappresentare perfettamente il pensiero dei ‘ragazzi di oggi’ di quella prima metà degli anni Ottanta. Pensieri che tra l’altro non sono così distanti da quelli dei ‘ragazzi di oggi’ di ogni epoca.

Nel brano Eros ammette infatti di desiderare una terra promessa ossia, fuor di metafora, un futuro migliore, capace di garantire a lui e a tutta la sua generazione pace, serenità e la possibilità di poter raggiungere i propri sogni e desideri, nel lavoro come nel privato. L’obiettivo della canzone è ovviamente quello d’invitare tutti non arrendersi, ad andare avanti nonostante le difficoltà. Perché anche quando ci troviamo davanti al più alto degli ostacoli c’è sempre la possibilità di riuscire a superarlo. Basta crederci e volerlo davvero.

Terra promessa, Eros Ramazzotti: il testo della canzone

Siamo ragazzi di oggi,

pensiamo sempre all’America,

guardiamo lontano,

troppo lontano.

Viaggiare è la nostra passione,

incontrare nuova gente,

provare nuove emozioni

e stare amici di tutti…

Continua per il testo integrale