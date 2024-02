Com’è e dove si trova la casa di Teresa Mannino? Da qualche anno, la comica e attrice è tornata a vivere nella sua adorata Sicilia.

Comica e attrice molto apprezzata, da qualche anno Teresa Mannino è sbarcata anche sui social. Pur non essendo una influencer ‘compulsiva,’ ogni tanto condivide con i seguaci qualche aspetto della vita privata, compresa la sua casa: vediamo com’è e dove si trova.

Teresa Mannino: com’è e dove si trova la sua casa

Classe 1970, Teresa Mannino è nata il 23 novembre a Palermo. Nel 1998 si è trasferita a Milano per studiare presso la scuola europea di recitazione del Teatro Carcano. Nei primi anni della sua carriera, ha fatto la spola tra la sua Sicilia e il capoluogo lombardo, poi nel 2020 ha deciso di tornare a vivere nella sua terra. Tramite alcune condivisioni social, la comica e attrice ha condiviso alcune immagini della sua casa.

Specialmente nel lockdown della pandemia da Covid 19, Teresa ha postato su Instagram alcune stanze della sua dimora. Si tratta di un appartamento mansardato, con splendide travi a vista in legno bianco. Il pavimento è in parquet e l’arredamento, almeno nel salone, è essenziale.

Torna a vivere a Palermo, la Mannino ha deciso di riassaporare anche la cucina siciliana, mettendosi alla prova ai fornelli. Un video, ad esempio, la ritrae mentre si diletta con la preparazione di “arancine e arancini”.

Così come il resto della casa, anche la cucina appare piuttosto semplice, essenziale.

Teresa Mannino: la sua casa è ‘quasi’ vista mare

Dalla casa di Teresa Mannino non si vede il mare, ma il panorama è comunque bellissimo. Si sentono i suoni delle navi che salpano da Palermo, per cui immaginiamo che non sia troppo distante dal porto.

La dimora ha anche un balconcino, da cui Teresa può usare il “panaro”. Si tratta di quel cestino tipico di alcune località del Sud che serve per trasportare il cibo dalla strada al terrazzo e viceversa.

Tra i pochi dettagli che si possono scorgere sui social della comica si nota un quadro classico, molto bello. che potrebbe anche essere prezioso. Che Teresa sia una fan dell’arte? Immaginiamo di sì, oppure potrebbe essere un regalo di una persona importante.