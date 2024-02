Onda Alta di Dargen D’Amico, il significato della canzone

Dargen D’Amico partecipa al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Onda Alta. Dopo aver fatto scatenare il teatro Ariston sulle note di Dove si balla, l’artista torna sul palco con un brano molto diverso, che mette al centro della scena la questione dei migranti. Vediamo il testo e il significato.

Onda Alta di Dargen D’Amico: il significato della canzone

All’anagrafe Jacopo D’Amico ma per tutti Dargen D’Amico, l’artista è in gara al Festival di Sanremo 2024 con Onda alta. Con una musica che lo stesso cantante ha definito “molto italiana“, la canzone “fotografa la realtà dei migranti“. Un testo che costringe gli ascoltatori a più riflessioni, strofe che colpiscono come un pugno allo stomaco.

“Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta

Senti il brivido“.

Migranti in fuga, persone che per avere un futuro accettano di imbarcarsi in un vero e proprio viaggio della morte. Cosa accade quando, in mare aperto, arriva un’onda alta? Si resta immobili, con il fiato sospeso e, ovviamente, si prega.

“Quando hai meno

Vivi più sereno

Qua abbiamo tutto ma ci manca sentimento

E non riusciamo più a volerci bene“.

Con Onda Alta, Dargen D’Amico non ha fotografato solo la realtà dei migranti, ma anche la nostra, una società dove “basta un titolo a fare odiare un intero popolo“. Visti gli ultimi eventi, dalla guerra in Ucraina agli attacchi di Hamas, non possiamo che essere d’accordo con l’artista: “Se la guerra è dei bambini la colpa è di tutti quanti“. La critica ai politici, nostrani e non, è chiara.

Ecco il video di Onda Alta di Dargen D’Amico:

Onda Alta di Dargen D’Amico: il testo della canzone

‘O sentimento

C’è chi mi chiama

Figlio di puttana…

Continua per il testo integrale