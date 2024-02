Il significato della canzone La rondine di Mango, il brano scelto dalla figlia Angelina nella serata delle cover di Sanremo.

Per la sua prima volta in gara al Festival di Sanremo, Angelina Mango non ha dimenticato le sue origini. Nella serata delle cover non poteva che scegliere uno dei brani più amati nella carriera di papà Pino, e la scelta è ricaduta su La rondine, un grande successo d’inizio millennio firmato dal compianto cantautore lucano. Scopriamo insieme il significato e il testo di uno brano carico di mille e più emozioni.

La rondine, Mango: il significato della canzone

Lanciato come singolo il 3 maggio 2002, tratto dall’album Disincanto, il maggior successo della seconda parte di carriera del cantautore lucano, La rondine venne scritta a quattro mani dallo stesso Pino e da uno dei più grandi parolieri della nostra canzone, Pasquale Panella, quando la piccola Angelina aveva solo un anno.

Giuseppe Mango

Fu un grandissimo successo per Pino, uno dei più importanti della sua carriera dopo il grande exploit degli anni Ottanta. Esordì in radio direttamente in top 10, rimase nella classifica dei singoli italiana per ben 26 settimane e venne presentata con successo anche sul palco del Festivalbar, regalando nuova popolarità al cantautore di Lagonegro.

Canzone malinconica ma non banale, nel testo descrive la sensazione di vuoto, di mancanza, data evidentemente dalla fine di un amore. Attraverso un’allegoria che perdura per tutta la lunghezza del testo, gli autori provano a rappresentare la difficoltà dell’abbandono, quanto sia complicato lasciar volare via qualcuno per sempre, quanto dolore e fatica comporti. Ma lasciar liberi gli altri non è solo qualcosa di negativo. Anzi, ci costringe a guardare avanti, ci fa crescere, ci fa in un certo senso maturare.

Insomma, si tratta di una canzone sulla fine di una storia d’amore, ma può adattarsi perfettamente anche all’addio di una persona cara che se n’è andata per sempre. In tal senso, è chiaro che nella testa e nel cuore di Angelina ‘la rondine’ in questione non possa che essere il padre Pino, scomparso nel dicembre 2014 quando lei aveva solo 13 anni. Un lutto traumatico con cui ancora oggi la giovane cantautrice è costretta a fare i conti.

La rondine, Mango: il testo della canzone

